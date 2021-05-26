Участникам «Большой перемены» рассказали о правилах безопасности на дорогах

Организаторы конкурса «Большая перемена» провели для участников мастер-класс, на котором рассказали о правилах безопасности дорожного движения, передает 26 мая телеканал РЕН ТВ.

В качестве лектора на мастер-класс пригласили старшего инспектора по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольгу Позднякову.

Также организаторы проекта предложили школьникам принять участие в конкурсе видеороликов на тему возможных ситуаций на дороге.

«Наверное, в школе тебе уже все уши прожужжали по поводу грядущих каникул и безопасности на дорогах. А давай сделаем по-настоящему крутой ролик, после просмотра которого никаких лишних вопросов о поведении на дорогах не останется. Пиши сценарий, бери камеру в руки и снимай социальную рекламу на тему безопасного поведения на дорогах», — говорится в публикации на официальной странице «Большой перемены» «ВКонтакте».

В пятницу заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин расскажет школьникам о том, как избежать опасных для здоровья привычек, а 29 мая пройдет онлайн-лекторий «Кибербезопасность, или Как не попасть в сети Сети» с участием главного администратора сайта МВД России Сергея Звягинцева.

5 апреля в МЧС рассказали о правилах безопасности в период школьных каникул. В ведомстве призвали родителей объяснить детям, как вести себя в различных бытовых ситуациях, и предупредить о возможных опасностях, а также научить школьников звонить в экстренные службы.