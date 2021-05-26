Поезд насмерть сбил мужчину на станции в Красноярске

В Красноярске поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину, который шел по железнодорожным путям. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорт МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 25 мая, на станции Злобино. По данным МВД, 48-летний местный житель не реагировал на звуковые сигналы локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники транспортной полиции. В ведомстве напоминают, что безопасным расстоянием для движения вдоль путей считается 5 и более метров.

Ранее в мае сообщалось, что в Красноярском крае ожидает суда мужчина, который допустил гибель девятилетней дочери на железной дороге. Местный житель решил срезать путь до магазина через служебный переход для сотрудников ж/д станции. Отец взял дочь за руку и успешно перебежал пути прямо перед движущимся составом, после чего они пошли вдоль путей. Девочку затянуло под поезд. Она погибла на месте.