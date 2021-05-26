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Власти Словакии одобрили применение вакцины «Спутник V»

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Словацкое правительство одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 26 мая, сообщает телеканал Teraz.

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Уточняется, что в настоящее время министерство здравоохранения Словакии готовит распоряжение на этот счет. Как ожидается, прививочная кампания начнется до 7 июня.

«Все еще есть значительное количество граждан, которые заявляют, что они хотят привиться только вакциной «Спутник V», — отметили в материале ведомства.

11 мая пресс-секретарь словацкого минздрава Зузана Элиашова заявила, что страна остановила применение вакцины против COVID-19 от британско-шведской компании AstraZeneca. При этом граждане, которые уже получили первую дозу данного препарата, пройдут полный цикл иммунизации с его использованием.

Первая партия «Спутника V» поступила в страну 1 марта. 7 мая лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российского препарата.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрирован уже в 66 странах с общим населением свыше 3 млрд человек.

19 апреля стало известно, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6% по результатам исследования данных 3,8 млн привитых россиян. Причем, по словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, реальная эффективность препарата может быть даже выше заявленных 97,6%.

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