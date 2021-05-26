Польша не пустила самолет «Белавиа» в свое воздушное пространство

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» не был допущен в воздушное пространство Польши. Об этом в среду, 26 мая, сообщило польское управление гражданской авиации.

Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании Минск — Барселона, который ранее развернули в воздухе.

«Самолет «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», — приводит «РИА Новости» слова представителя агентства.

Пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич заявил агентству, что самолет «Белавиа» не пустили в воздушное пространство страны из-за запрета Франции на полет над своей территорией.

На сайте польского агентства опубликован бюллетень по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), в котором авиакомпаниям, работающим в пространстве страны-участника EASA, не рекомендовано совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии из соображений безопасности до окончания расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Также в среду финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom отозвало разрешение на полеты «Белавиа» в Финляндию. В качестве причины отзыва указано, что Белоруссия не может обеспечить безопасность воздушного сообщения и пассажиров.

В этот же день «Белавиа» вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года, а также полеты в Латвию до 25 июня.

Кроме того, накануне стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. 25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

Реакция европейских стран последовала за инцидентом, который 23 мая произошел с лайнером авиакомпании Ryanair. Самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту судна находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ Софией Сапегой, задержали в аэропорту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко. Он предупредил, что страна не намерена стоять на коленях и оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский лидер указал, что страну не интересует якобы объективная информация «обвинителей».