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В Сеченовском университете рассказали о правильном извлечении клеща

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Ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала в среду, 26 мая, о том, как правильно вытащить клеща.

По словам эксперта, в первую очередь, клеща необходимо быстро снять с тела — чем быстрее, тем лучше.

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«Если есть возможность сдать в лабораторию этого клеща, то нужно сдать, чтобы проверить, были ли в этом клеще какие-то патогены. Потому что в клещах очень много всего. Самое страшное, конечно, клещевой энцефалит, но боррелиоз — тоже ничего хорошего. Там и еще есть патогены», — сказала Ганушкина в беседе с телеканалом «Звезда».

Она уточнила, что клеща нужно обязательно снимать с хоботком, потому что патогены как раз могут находиться именно в нем.

«Если все-таки оторвали клеща, а хоботок остался, то иголочкой аккуратненько, продезинфицировать ранку и удалить хоботок. Это нужно сделать обязательно», — объяснила Ганушкина.

Также она подчеркнула, что клеща ни в коем случае не надо давить руками. Если нет возможности отвезти в лабораторию отвезти, его можно сжечь или умертвить еще каким-то образом.

После удаления клеща необходимо внимательно следить за собой и своим состоянием. Если самочувствие ухудшается, необходимо обязательно посетить врача, а также отследить, есть ли на месте укуса краснота — эритема. Ее размер может быть с рубль, в пять рублей, а бывает и гораздо больше.

«Вот это уже точно боррелиоз. Опять идти к врачу. Не точно, там на 99%, но иногда и не бывает вот этой вот эритемки, но боррелия все равно в организм попала», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, первоначально боррелиоз протекает достаточно легко — наблюдается повышение температуры тела, ощущение, что его ломит, после чего всё проходит. Однако последствия невылеченного боррелиоза могут проявиться даже через много лет — может ощущаться боль в суставах, неполадки с сердцем. Поэтому это заболевание необходимо пролечить обязательно.

Тем же, кто планирует ехать в эндемичные районы, уже сейчас уже можно сделать прививку от клещевого энцефалита, добавила Ганушкина.

Накануне главный инженер парка «Оленьи ручьи» в Свердловская области Сергей Смольников посоветовал обрабатывать одежду репеллентами против клещей заранее и положить ее перед поездкой в полиэтиленовый мешок, чтобы аэрозоль в нем разлетелся и отпотел, сообщается на сайте 360tv.ru.

Ранее, 22 мая, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие меры предосторожности следует принимать в сезон клещевой активности. По данным Роспотребнадзора на 21 мая, в Москве случаи присасывания клещей были зарегистрированы при посещении Битцевского, Измайловского, Тимирязевского парков, лесопарков Лосиный остров, Серебряный бор, а также в Зеленограде и в ТиНАО.

В этом году, сообщили в ведомстве, против клещевого вирусного энцефалита были привиты 20 424 человека, в том числе 7438 детей. Это более чем в два раза превышает число лиц, привившихся в прошлом году.

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