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Врач назвала условие для правильной работы ЖКТ

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Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, что для правильной работы желудочно-кишечного тракта и организма в целом необходимо употреблять определенное количество клетчатки.

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По словам специалиста, в день необходимо съедать 28–30 г клетчатки, что соответствует около 400–500 г овощей и фруктов.

Больше всего пищевых волокон содержится в кураге (18 г на 100 г продукта), сушеных яблоках (14,9 г), черносливе (9 г) и авокадо (6,8 г). Из овощей клетчаткой богаты брокколи (3 г), баклажаны и свекла (по 2,5 г), из пряностей — кинза (3,8 г).

Смирнова посоветовала заменить очищенный белый хлеб на цельнозерновой, а также добавлять в салаты орехи, семечки и бобовые.

«Одна чашка зеленого приготовленного горошка — это 9 г. Полстакана консервированной фасоли — 8 г. Аналогичный объем вареной чечевицы — 7–8 г. Включите и одну-две столовых ложки отрубей, их можно положить в йогурт или кефир», — написала она в Instagram в среду, 26 мая.

Вводить клетчатку в рацион следует постепенно из-за риска вздутия живота, предупредила Смирнова, а также посоветовала употреблять больше воды.

Ранее, 23 мая, диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что факторами здорового обмена веществ является физическая активность, здоровый сон, а также белковая пища в рационе.

По ее словам, основой здорового метаболизма является физическая активность, причем это необязательно должен быть спорт — речь идет о любой двигательной активности, заставляющей мышцы работать.

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