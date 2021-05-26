Глава МВД Белоруссии назвал контролируемой обстановку в стране

Обстановка в Белоруссии контролируемая, охрана общественного порядка обеспечивается. Об этом в среду, 26 мая, сообщил глава МВД республики Иван Кубраков.

«Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими Внутренних войск обеспечена охрана общественного порядка на территории страны, а также реагирование на факты протестных проявлений. В настоящее время обстановка является контролируемой», — приводит слова Кубракова агентство «БелТА».

Он отметил, что министерство постоянно работает над выявление и привлечением к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, а также администраторов деструктивных интернет-ресурсов, подстрекающих граждан к митингам.

«Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров. Возбужден ряд уголовных дел, изъято более $300 тыс. только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения», — заключил министр.

Ранее в этот день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что попытка парализовать финансово-банковскую систему республики провалилась. По его словам, страну «пробуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь ни какими методами».

Также 26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

Заявление белорусского лидера прозвучало на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. Это связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Тогда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.