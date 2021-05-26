КГБ Белоруссии рассказал о попытках дестабилизации ситуации в стране

Задержанный в Белоруссии бывший главред признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о спонсорах подрывной деятельности в стране.

Как сообщил в среду, 26 мая, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, реакция властей Литвы, Польши и некоторых других западных государств на инцидент с самолетом Ryanair и задержание блогера обусловлена тем, что именно они направляли действия Протасевича и гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

«Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — цитирует Тертеля «БелТА».

Кроме того, по словам главы КГБ, Протасевич участвовал в действиях националистского батальона «Азов» на юго-востоке Украины.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», — указал Тертель.

По данным КГБ, на дестабилизацию обстановки в Белоруссии западные страны выделяют сотни миллионов долларов.

«Добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями КГБ информация свидетельствует, что работа по подрыву основ нашего государства в перспективе будет концентрироваться на следующих направлениях. В долгосрочном периоде, и под это уже выделены сотни миллионов долларов, ставка делается на отработку целых социальных групп», — отметил глава спецслужбы.

В то же время Тертель подчеркнул, что республика живет и работает в нормальном ритме, несмотря на попытки подрывной деятельности.

«В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что, цитирую, власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается», — добавил он.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший главред признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA намеревался устроить в республике «кровавый мятеж». Глава государства заявил, что Протасевич был признан террористом по законам страны, так как принимал участие в антибелорусской кампании.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

В августе 2020 года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.