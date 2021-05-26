В WhatsApp добавили функцию быстрого прослушивания голосовых сообщений

Новая функция, которая позволяет прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме, появилась в мессенджере WhatsApp. Об этом 26 мая сообщила «Российская газета».

Данная функция позволяет увеличивать скорость проигрывания голосового сообщения в полтора и два раза.

Помимо этого, в мессенджере появились специальные уведомления: теперь при упоминании в чате или ответе на сообщение через функцию «ответить», рядом с названием группового чата появится значок упоминания @.

Функция быстрого прослушивания голосовых сообщений была запущена несколько лет назад в мессенджере Telegram, где скорость сообщения можно увеличивать вдвое.

24 мая сообщалось о том, что WhatsApp вошел в предварительный список интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. Уточняется, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в РФ должны выполнить два условия: создать филиал или полноценное представительство, а также личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Данные требования он назвал простыми и логичными.

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