Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

Информация о минировании пассажирского самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair, который экстренно приземлился в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Доме правительства.

По его словам, на борту лайнера находился террорист и об этом было известно далеко за пределами Белоруссии. Как добавил Лукашенко, действия Минска в ситуации с лайнером были адекватными и соразмерными риску минирования.

Республика не намерена стоять на коленях и оправдываться из-за инцидента с Ryanair, подчеркнул он. Как уточняет «Газета.ру», сообщение о минировании лайнера получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно.

26 мая официальный представитель Федерального офиса по международным делам страны Пьер-Алан Эльтшингер сообщил, что у Швейцарии не было сведений о минировании самолета авиакомпании Ryanair. Таким образом, власти Швейцарии не уведомляли Минск о якобы бомбе на борту воздушного судна.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой. В ходе следственных действий Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии. Кроме того, 26 мая стало известно, что рейс Минск–Барселона был развернут в воздухе. Это произошло из-за того, что Польша не допустила белорусский самолет в свое воздушное пространство. Уточнялось, что причиной стал запрет Франции на полет белорусским авиакомпаниям над своей территорией.