Российские банки обязали объяснять причину отказа в ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности банков разъяснять причины отказа в предоставлении ипотечных каникул. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в среду, 26 мая.

Как следует из пояснительной записки, от заемщиков поступают жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им ипотечных каникул. Принятие закона требует от кредитных организаций указывать причины принятых ими решений.

В результате у граждан, которые хотят взять кредит, появятся правовые гарантии на получение от банков сведений с причинами отказа. Если кредитная организация не одобрила выдачу средств и не привела соответствующих доводов, заемщики смогут обжаловать данное решение в досудебном или судебном порядке.

Законопроект был внесен в Государственную думу 5 ноября 2020 года, его подала депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

Однако в банках выступали против инициативы. Как подчеркивали в Ассоциации банков России (АБР), раскрывать причины отказов затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Также у банков нет уверенности, что такие разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам.

Закон об ипотечных каникулах предусматривает возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до шести месяцев в том случае, если они пострадали от снижения доходов из-за пандемии коронавируса.