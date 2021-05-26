Организатора финансовой пирамиды на 230 млн рублей осудят в Ижевске

В Ижевске направлено в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды. 63-летняя женщина похитила у граждан свыше 230 млн рублей.

По данным прокуратуры, продажа векселей осуществлялась с 2014 по 2018 год. За этот срок жертвами финансовой пирамиды стали больше 170 человек. Об этом пишет Udm-info.ru.

Женщине предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц, а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Материалы уголовного дела направят в Октябрьский районный суд Ижевска.

В конце апреля в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших 460 млн рублей. Злоумышленники обещали пострадавшим ежемесячные выплаты в виде процентов.