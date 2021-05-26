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Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19

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«Супердегустаторы» — люди, которые чувствительны к горьким вкусам, имеют меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, следует из результатов исследования американских ученых, которые опубликованы Medical Xpress.

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По мнению авторов исследования, ярким признаком того, что человек является «супердегустатором», может быть то, что он не любит брокколи, сельдерей или капусту.

Рецепторы, отвечающие за восприятие горького вкуса, в том числе носящий название T2R38, находятся во вкусовых сосочках языка.

«Когда T2R38 стимулируется, он реагирует, производя окись азота, чтобы уничтожить или предотвратить дальнейшую репликацию вирусов в слизистой дыхательных путей <...>. Эта слизистая оболочка покрывает всю дыхательную систему и обеспечивает точку проникновения вирусов, в том числе SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19», — приводятся в публикации слова одного из авторов исследования доктора Генри Бархама.

Участники эксперимента были распределены на три группы: дегустаторы, супердегустаторы и недегустаторы.

Недегустаторы — люди, которые вообще не определяют горькие вкусы; супердегустаторы — напротив, слишком чувствительны к ним;

Выяснилось, что недегустаторы были более склонны к заражению, чем супердегустаторы. Кроме того, первые также были более склонны к тяжелой форме коронавируса.

«Если вы не можете чувствовать горечь, вам следует быть более осторожным и носить маски в течение более долгого времени, чтобы защитить себя от COVID-19», — подчеркнул директор Фонда исследований запаха и вкуса в Чикаго Алан Хирш.

Он также выразил сожаление, что большинство людей не знают, к какому типу дегустаторов они относятся.

28 апреля было опубликовано исследование ученых, в котором они объяснили потерю вкуса при коронавирусе. Так, вкусовые клетки могут поражаться при проникновении в организм ангиотензина — превращающего фермента, содержащегося на вкусовых рецепторах языка.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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