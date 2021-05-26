Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19

«Супердегустаторы» — люди, которые чувствительны к горьким вкусам, имеют меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, следует из результатов исследования американских ученых, которые опубликованы Medical Xpress.
По мнению авторов исследования, ярким признаком того, что человек является «супердегустатором», может быть то, что он не любит брокколи, сельдерей или капусту.
Рецепторы, отвечающие за восприятие горького вкуса, в том числе носящий название T2R38, находятся во вкусовых сосочках языка.
«Когда T2R38 стимулируется, он реагирует, производя окись азота, чтобы уничтожить или предотвратить дальнейшую репликацию вирусов в слизистой дыхательных путей <...>. Эта слизистая оболочка покрывает всю дыхательную систему и обеспечивает точку проникновения вирусов, в том числе SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19», — приводятся в публикации слова одного из авторов исследования доктора Генри Бархама.
Участники эксперимента были распределены на три группы: дегустаторы, супердегустаторы и недегустаторы.
Недегустаторы — люди, которые вообще не определяют горькие вкусы; супердегустаторы — напротив, слишком чувствительны к ним;
Выяснилось, что недегустаторы были более склонны к заражению, чем супердегустаторы. Кроме того, первые также были более склонны к тяжелой форме коронавируса.
«Если вы не можете чувствовать горечь, вам следует быть более осторожным и носить маски в течение более долгого времени, чтобы защитить себя от COVID-19», — подчеркнул директор Фонда исследований запаха и вкуса в Чикаго Алан Хирш.
Он также выразил сожаление, что большинство людей не знают, к какому типу дегустаторов они относятся.
28 апреля было опубликовано исследование ученых, в котором они объяснили потерю вкуса при коронавирусе. Так, вкусовые клетки могут поражаться при проникновении в организм ангиотензина — превращающего фермента, содержащегося на вкусовых рецепторах языка.
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