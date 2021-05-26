Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19

«Супердегустаторы» — люди, которые чувствительны к горьким вкусам, имеют меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, следует из результатов исследования американских ученых, которые опубликованы Medical Xpress.

По мнению авторов исследования, ярким признаком того, что человек является «супердегустатором», может быть то, что он не любит брокколи, сельдерей или капусту.

Рецепторы, отвечающие за восприятие горького вкуса, в том числе носящий название T2R38, находятся во вкусовых сосочках языка.