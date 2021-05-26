Постпред РФ в Вене оценил переговоры Москвы и Вашингтона по СВПД

Делегации России и США встретились и обсудили вопросы, касающиеся восстановления ядерной сделки с Ираном, разговор был плодотворным. Об этом 26 мая заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию.

Ульянов добавил, что в ходе встречи российская и американская сторона обсудили оставшиеся вопросы по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и возможные варианты их решения.

«Делегации России и США сегодня встретились, обсудили остающиеся нерешенные вопросы, проговорили возможные варианты их решения. Разговор был заинтересованным и плодотворным, хотя, конечно, позиции России и США совсем не обязательно идентичны по всем пунктам», — цитирует «РИА Новости» Ульянова.

Днем ранее Ульянов рассказал «Известиям», что участники переговоров по восстановлению СВПД рассчитывают завершить их, по крайней мере, до середины июня. Он отметил, что важно соблюсти сроки, чтобы президентские выборы в Иране не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем.

Выборы президента Ирана пройдут 18 июня 2021 года. По словам Михаила Ульянова, важно завершить переговоры именно до этого срока, поскольку после него «может открыться новое пространство политической неопределенности, что сделает жизнь переговорщиков заметно сложнее».

25 мая в Вене начинается пятый раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Эти контакты продолжаются в столице Австрии с 6 апреля при участии стран Совместной комиссии, которая отвечает за решение вопросов по СВПД, и США. Задача переговоров — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Тегерана, и убедить Иран начать полностью выполнять свои обязательства по СВПД.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов относительно снятия санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы страны. В мае 2018 года американское правительство приняло решение выйти из сделки и ужесточить санкционное давление в сторону Тегерана, а в 2019 году Иран заявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных соглашением.