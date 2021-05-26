Президент Австрии выступил за сохранение диалога между Россией и ЕС

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил о важности сохранения диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Об этом он сообщил в среду, 26 мая, на брифинге после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он также отметил, что сожалеет о сложной стадии отношений между Евросоюзом и Россией. Президент Австрии добавил, что «отношения в последние годы между Европейским союзом и Россией развивались нехорошо».

«Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог помимо мер, которые принимает ЕС <…> Я наблюдаю прискорбную негативную тенденцию в отношениях <…> Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностями, должен сохранить давление», — сказал Ван дер Беллен.

Президент Эстонии прибыла с официальным визитом в Вену с 26 по 27 мая. В ходе визита запланированы переговоры с президентом Австрии, пресс-конференция и другие мероприятия.

Накануне, 25 мая, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией. Он отметил, что ЕС сможет достичь безопасности в регионе путем установления прямого общения с РФ. По словам Макрона, ЕС должны определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Москвой. При этом сохранить и диалог, и требовательность.

Ранее, 21 мая, в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. В тот же день глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции. Представители и ЕС, и РФ не раз отмечали, что двусторонние отношения достигли практически дна. При этом 30 апреля президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к восстановлению взаимодействия с Евросоюзом, в случае если в этом будет проявлена встречная заинтересованность.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что, в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.