Совет НАТО потребовал незамедлительно освободить Протасевича и Сапегу

Совет НАТО выразил поддержку в отношении проведения срочного независимого расследования инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщается в распространенном 26 мая заявлении.

«Этот неприемлемый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа», — говорится в сообщении.

Также Североатлантический совет призывает белорусские власти немедленно освободить задержанных пассажиров Романа Протасевича и Софию Сапегу, так как подобные действия «являются оскорблением принципов политического инакомыслия и свободы прессы».

«Союзники по НАТО призывают Беларусь уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок», — сказано в заявлении.

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был бы готов дать приказ посадить самолет независимо от сообщений о минировании, если бы имелась информация о нахождении на борту данных о террористе.

Он также назвал лестью предположения о том, что инцидент с самолетом был запланированной операцией белорусских спецслужб, и предъявил Западу требования компенсировать расходы Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. Воздушное судно приземлилось в Минске после данных о минировании. Белорусская сторона поднимала для сопровождения борта истребитель. После приземления в аэропорту был задержан оппозиционер и экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся на борту.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада республика будет реагировать жестко.