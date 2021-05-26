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В Воронежской области обнаружили массовое захоронение времен ВОВ

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Массовое захоронение советских военнопленных и мирных граждан времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Лушниковка Воронежской области, сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 26 мая.

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В военные годы в этом районе располагался немецкий концлагерь. Согласно документам воронежского управления НКВД от 1 сентября 1942 года, один из концлагерей, в котором находились женщины и дети, был оборудован на кирпичном заводе, а второй, где держали красноармейцев, располагался в центре города.

Данные концлагеря входили в систему ДУЛАГ-191 и считались крупнейшими в регионе. Они располагались под открытым небом и были огорожены колючей проволокой. При этом рабочим в городе выдавалось не более 400 г хлеба.

«В лагерях много больных — медицинская помощь не оказывается. Имеется большая смертность», — сказано в документе НКВД.

Пленных использовали для рабского и принудительного труда, в частности, их руками пытались построить секретную железную дорогу. По предварительным данным, через лагерь прошли более 50 тыс. человек, свыше 8,5 тыс. погибли. На месте захоронения обнаружены останки мужчин, женщин и детей.

18 мая в Новгородской области обнаружено захоронение мирных граждан времен Великой Отечественной войны, были эксгумированы останки более чем 190 человек.

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