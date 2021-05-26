Песков указал на необходимость разобраться в ситуации с самолетом Ryanair

Прежде чем делать выводы о причастности кого-либо к инциденту с самолетом Ryanair, необходимо дождаться официальных заявлений. Такое мнение в среду, 26 мая, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент не поступало опровержений информации о том, что сообщение о минировании пришло из Швейцарии. Отвечая на вопрос о возможной причастности движения ХАМАС к ситуации с самолетом Ryanair, Песков указал на необходимость проведения расследования этого дела.

«Смотрите, это всё должно быть предметом, скажем так, попытки осмыслить и понять, что произошло, да? Мы сами видели заявление главы государства Белоруссии, который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии, если это не так, то, наверное, кто-то опровергнет, но мы не видели никаких опровержений. Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государст, о желании разобраться как-то с этой темой, пока стали рубить с плеча»,— сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что руководство движения ХАМАС ранее опровергло обвинения в причастности к инциденту.

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена стоять на коленях и оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский лидер указал, что страну не интересует якобы объективная информация «обвинителей».

Лукашенко уточнил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белоруссия в соответствии с международными правилами оперативно довела информацию об этом до экипажа самолета, подчеркнул он.

По словам главы Белоруссии, в самолете Ryanair находился террорист и об этом знали далеко за пределами республики. По его словам, экипаж пассажирского лайнера советовался с «хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе», но решил приземлиться в Минске.

24 мая директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета. В тот же день в ХАМАС опровергли причастность к сообщениям о минировании самолета.

Днем ранее лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.