В шести регионах России восстановят права 651 дольщика

Права 651 дольщика в шести регионах России восстановят благодаря механизмам Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, которое поступило «Известиям» в среду, 26 мая.

На очередном заседании наблюдательного совета фонда решили восстановить права дольщиков в Московской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Ростовской областях, а также в Якутии.

Жилье после завершения строительства объектов получат 303 человека, а 348 — выплату компенсации по рыночной стоимости квадратного метра.

Будут достроены один жилой дом в Подмосковье и еще один — в Якутии. Компенсации получат по четырем домам дольщики в Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской областях, заявил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

На финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков направят 717 млн рублей, из которых 235 млн пойдут на завершение строительства, а 482 млн — на выплаты компенсаций.

Правительство России 12 апреля расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства проблемных домов и выплате компенсации обманутым гражданам. В марте президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед Генпрокуратурой по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков, а также по контролю ситуации с долгостроями.

В Фонде защиты прав граждан заявили, что кабмин установил критерии, которым должны соответствовать проблемные объекты, чтобы фонд мог применить механизмы в отношении защиты прав обманутых граждан. Если одновременно будут соблюдены все необходимые условия, фонд сможет финансировать мероприятия по защите прав обманутых дольщиков.