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Лукашенко предложил Путину и Байдену приехать в Минск

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Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден хотят обсудить Белоруссию в ходе двустороннего саммита, то Минск готов предоставить им свою площадку. Об этом 26 мая заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Так он прокомментировал возможное обсуждение Путиным и Байденом ситуации в Белоруссии, отметив, что на грядущей встрече с российским коллегой планирует обсудить действия США. По словам белорусского лидера, он готов обсудить проблемы Белоруссии с лидерами РФ и США.

«Я только не знаю, о чем Байден — Путин-то в теме — будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — цитирует белорусского президента агентство «БелТА».

По мнению Лукашенко, Путин с удовольствием приедет в Беларусь. Белорусский лидер пообещал, что достойно встретит политиков. «Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — добавил президент Белоруссии.

25 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко встретятся в конце мая. Он также отметил, что белорусский президент может детально проинформировать Путина об обстоятельствах и причинах произошедшего с лайнером Ryanair.

В тот же день стало известно, что переговоры президентов России и США пройдут 16 июня в Женеве.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

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