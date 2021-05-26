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Украина ввела санкции против 11 российских артистов

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Кабинет министров Украины ввел персональные санкции в отношении 11 российских артистов, которые посещали Крым. Такое решение было принято 26 мая на заседании кабмина, которое транслировалась в YouTube.

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В секционный список попали актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов. Также в списке певица Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.

Санкции против них вводятся на три года. Они не смогут въезжать на территорию Украины.

«Внести в трехдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку», — говорится в распоряжении.

В начале 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины включило в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову. Отмечалось, что певицы якобы несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2019 года на тот момент кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявлял, что вводить запрет российским артистам на въезд в страну нужно избирательно. Подобные меры он предлагал применять к деятелям культуры, которые превратились в политиков.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил российский лидер, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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