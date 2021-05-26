После суда в округе Колумбия Xiaomi исключили из санкционного списка

Xiaomi выиграла иск против правительства США. Ранее китайскую корпорацию внесли в санкционный список. Вашингтон подозревал Xiaomi в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Теперь Суд округа Колумбия признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских военных предприятий», передает телеканал «Известия». Теперь американским инвесторам вновь можно на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.

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