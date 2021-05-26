Синоптики предупредили о сильном ливне в Москве

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве вечером в среду, 26 мая. Ночью ожидаются грозовые дожди. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, пик дождей ожидается в ночь на четверг, 27 мая, в период с 03:00 до 06:00. Отмечается, что резкого усиления ветра не ожидается.

Согласно прогнозу Росгидромета, за ночь в столице может выпасть до 17 мм осадков, или около трети месячной нормы. В метеобюро «Интерфаксу» уточнили, что с начала месяца в городе выпало уже 62 мм осадков, это около 120% майской нормы.

По данным центра погоды «Фобос», в Москве может выпасть до 33% месячной нормы осадков, пишет НСН.

Уточняется, что месячная норма осадков для мая в столице составляет 51 мм.

Ранее 26 мая главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в регионе в выходные. Кроме того, прогнозируется понижение дневной температуры до +16 градусов.