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Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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Президент России Владимир Путин 26 мая подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», — следует из текста документа.

В случае, если Россия направит уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня текущего года, его действие прекратится с 1 января 2022 года, пишет «Газета.ру».

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство России, 11 мая депутаты денонсировали соглашение. 19 мая Совет Федерации России объявил его недействительным.

В марте прошлого года обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на счета за границей, поручил Путин. Он предупредил, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с государствами, которые не примут ее предложения.

Изменения в налогообложении коснулись также Кипра, Мальты и Люксембурга. Минфин РФ также заявил 11 мая, что изменит налоговые соглашения с Гонконгом и Сингапуром.

Как заявил в феврале 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин, пересмотр налоговых отношений станет основным заслоном к тому, чтобы компании, ведущие агрессивную налоговую политику, не выводили огромные объемы дивидендов, роялти или проценты в низконалоговые юрисдикции.

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