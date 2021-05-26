Исследование показало интерес родителей к соцсетям детей

Большинство опрошенных родителей следит за соцсетями детей, но при этом доверяют им на слово и предпочитают доверительные разговоры о digital жизни, выяснили исследователи медиахолдинга Rambler & Co. Результаты опроса в среду, 26 мая, оказались в распоряжении «Известий».

Так, 47% респондентов периодически контролируют своих детей, а 27% постоянно и еще 26% считают контроль лишним. Большая часть опрошенных родителей (40%) предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово в обсуждении времяпрепровождения их в интернете, 21% проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу «Родительский контроль», 15% подписываются на ребенка в соцсетях и следят за его онлайн-жизнью.

При этом больше половины опрошенных (57%) никак не ограничивают время, которое дети проводят в интернете. 16% считают 2 часа в день идеальным количеством времени; 3 часа —13%, 9% ограничивают время одним часом, а 5% респондентов позволяют детям провести в Сети около 30–40 минут в день.

Треть респондентов иногда просит детей показывать свои переписки, половина опрошенных не одобряет такого контроля, а 19% делают это тайком.

26 апреля было опубликовано исследование, согласно которому более 70% опрошенных подростков в России знают, как вести себя и что делать при травле в интернете. 55% опрошенных сталкивались с кибербуллингом — чаще всего они имели дело с троллингом, то есть грубостью и оскорблениями в свой адрес. Кроме того, респонденты сталкивались со взломом личного аккаунта в интернете и размещением личной информации в Сети без разрешения.