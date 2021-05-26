Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Совет НАТО потребовал незамедлительно освободить Протасевича и Сапегу
Происшествия
Самолет Ту-134 задел реактивным потоком фонари аэропорта в Екатеринбурге
Общество
В Воронежской области обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
Экономика
Более 60% участников системы маркировки оказались ИП
Общество
Госдума приняла в I чтении закон об ужесточении наказания за сбыт оружия
Политика
Песков указал на необходимость разобраться в ситуации с самолетом Ryanair
Экономика
В шести регионах России восстановят права 651 дольщика
Мир
Рейс Минск–Барселона развернули в воздухе
Мир
Бельгия ввела возрастное ограничение для вакцины Johnson & Johnson

Исследование показало интерес родителей к соцсетям детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство опрошенных родителей следит за соцсетями детей, но при этом доверяют им на слово и предпочитают доверительные разговоры о digital жизни, выяснили исследователи медиахолдинга Rambler & Co. Результаты опроса в среду, 26 мая, оказались в распоряжении «Известий».

Разводной ключ: кто научит детей безопасному поведению в Сети
Просвещать школьников на тему кибермошенничества предлагается на уроках ОБЖ

Так, 47% респондентов периодически контролируют своих детей, а 27% постоянно и еще 26% считают контроль лишним. Большая часть опрошенных родителей (40%) предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово в обсуждении времяпрепровождения их в интернете, 21% проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу «Родительский контроль», 15% подписываются на ребенка в соцсетях и следят за его онлайн-жизнью.

При этом больше половины опрошенных (57%) никак не ограничивают время, которое дети проводят в интернете. 16% считают 2 часа в день идеальным количеством времени; 3 часа —13%, 9% ограничивают время одним часом, а 5% респондентов позволяют детям провести в Сети около 30–40 минут в день.

Треть респондентов иногда просит детей показывать свои переписки, половина опрошенных не одобряет такого контроля, а 19% делают это тайком.

26 апреля было опубликовано исследование, согласно которому более 70% опрошенных подростков в России знают, как вести себя и что делать при травле в интернете. 55% опрошенных сталкивались с кибербуллингом — чаще всего они имели дело с троллингом, то есть грубостью и оскорблениями в свой адрес. Кроме того, респонденты сталкивались со взломом личного аккаунта в интернете и размещением личной информации в Сети без разрешения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021