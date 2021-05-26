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ЦБ не установил системную проблему валютной ликвидности

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Центральный банк России не зафиксировал системной проблемы с валютной ликвидностью. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба регулятора.

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«Системной проблемы не наблюдается. Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 года составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что данные показатели являются комфортными с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков.

«При необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности за счет свопов или покупки валюты на рынке. В случае необходимости могут использоваться и дополнительные инструменты поддержки», — добавили в Банке России.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на отчетность банковского сектора сообщили, что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли максимума — $15 млрд (более 1 трлн рублей). Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий уточнил, что отрицательные валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали до мая.

Ранее, 17 мая, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки (ПДН) россиян. По ее словам, в некоторых сегментах можно говорить о пузырях.

Она напомнила, что в 2020 году регулятор волновала стабильность финансовых рынков, тогда как в настоящий момент Банк России озабочен долговой нагрузкой населения и возможным формированием пузырей.

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