В Австрии назвали инцидент с самолетом Ryanair актом воздушного пиратства

Инцидент с посадкой пассажирского самолета Ryanair в белорусском аэропорту — это государственный угон борта и акт воздушного пиратства, заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен в среду, 26 мая.

Австрийский лидер назвал произошедшее неприемлемым во всех смыслах.

«Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги», — сказал он в ходе пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Кроме того, Минск отказался от посреднических усилий Австрии по налаживанию диалога с оппозицией, отметил Ван дер Беллен.

«К сожалению, режим (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — «Известия») до настоящего момента категорически отклонял все усилия австрийской стороны наладить диалог между режимом и оппозицией», — заключил он.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что австрийская авиакомпания Austrian Airlines прекращает полеты над территорией Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. В этот же день финская авиакомпания Finnair также объявила о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета вместе с россиянкой Софией Сапегой.