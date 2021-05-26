В бундестаге приветствовали планы встречи Путина и Байдена

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в среду, 26 мая, заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужно приветствовать, так как отношения между странами требуют срочного улучшения.

«Встречу Владимира Путина и Джо Байдена следует, безусловно, приветствовать уже потому, что оба впервые встретятся лично [в качестве глав государств]. Отношения между государствами требуют срочного улучшения, и в этом смысле такая встреча, стоит надеяться, будет полезной»,— цитирует его ТАСС.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при подготовке встречи президентов будут обсуждаться вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией.

Предстоящие переговоры, по его словам, являются важным событием, однако, по словам Пескова, в Кремле не стали бы говорить о перезагрузке отношений с США. Также Песков добавил, что во время встречи двух лидеров не планируется подписания документов.

Накануне в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.

Сенатор добавил, что среди тем будут рассмотрены перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Косачев уверен, что практически по каждому пункту есть шанс достичь договоренностей.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.