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Финляндия отозвала лицензию «Белавиа» на полеты в страну

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Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom отозвало разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в Финляндию. Об этом 26 мая сообщило издание Helsingin Sanomat.

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В качестве причины отзыва отмечается, что Белоруссия не может обеспечить безопасность воздушного сообщения и пассажиров.

Ранее в этот день «Белавиа» вынужденно отменила все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Также авиакомпания приостанавливает полеты в Латвию до 25 июня. Отменяются рейсы в Минск и из латвийской столицы.

Накануне стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. 25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его вместе со спутницей, гражданкой РФ задержали в аэропорту.

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