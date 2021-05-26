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Обрушение на птицефабрике произошло в Алтайском крае

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В Алтайском крае на птицефабрике, расположенной в селе Первомайское, рухнули плиты перекрытия. По данным интернет-сообщества «Барнаул 22», происшествие случилось во вторник утром 25 мая. Из работников никто не пострадал.

«К великому счастью, сотрудники задержались в ветблоке до 9:00 по рабочим моментам, а иначе была бы трагедия. Люди должны были именно в том месте работать в это время», — рассказал человек, который в курсе деталей инцидента, передает altapress.ru.

В феврале директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала поместили под домашний арест по делу об обрушении, в результате которого погибли трое рабочих. Следствие и техническая комиссия определили предварительные причины происшествия. Работы не согласовывались, велись с нарушениями и без четкого проектного обоснования. В итоге неправильное определение последовательности различных технологических операций, а также неверные инженерные решения, по предварительным данным, спровоцировали обрушение.

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