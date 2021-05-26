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Песков назвал главную функцию Роскомнадзора

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Главной функцией Роскомнадзора является обеспечение соблюдения законодательства в интернете. На это в среду, 26 мая, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в современном мире интернет затрагивает все сферы жизни.

«Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете. Дело в том, что интернет уже затрагивает все области жизни абсолютно, не просто большую часть, а всё, интернет просто уже параллельный мир», — ответил представитель Кремля на вопрос о функциях ведомства.

Он подчеркнул, что основной задачей РКН является «регулирование всего и вся в интернете».

21 мая Песков заявил, что фейковые новости применяются как оружие против России. По его словам , фейк-ньюс могут спровоцировать беспорядки в любой стране, манипулировать рынками. Поэтому в РФ идет активная борьба против подобных ложных утверждений.

За день до этого стало известно, что Роскомнадзор за прошедшие месяцы текущего года ограничил доступ к 477 материалам с недостоверной информацией. При этом если в 2020 году большинство закрытых ссылок содержали фейки о коронавирусе, то в этом году лидирует финансовая тематика.

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