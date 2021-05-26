Незащищенный север: Йемен предупредил о новой гуманитарной катастрофе

Йемен ждет экологическая и гуманитарная катастрофа, если движение мятежников-хуситов «Ансар Алла» не предоставит доступ международных организаций на север республики. Об этом глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак заявил по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время встречи стороны обсудили урегулирование военно-политического кризиса в стране, а также восстановление всех деловых связей после окончания войны.

Как рассказал на итоговой пресс-конференции 26 мая Сергей Лавров, особую тревогу вызывает негативное воздействие продолжающегося кризиса на гражданское население. По его словам, большая часть йеменцев страдает от недоедания, безработицы и невозможности доступа к медицинских услугам.

— Ситуация усугубилась после пандемии коронавируса, — отметил шеф российской дипломатии.

Продолжая тему кризиса, Ахмед Мубарак заявил, что без предоставления «Ансар Алла» доступа к северу страны, республику ожидает очередная волна гуманитарной катастрофы.

Ранее ООН уже охарактеризовала ситуацию в Йемене как «крупнейшую гуманитарную катастрофу в мире». Согласно докладу организации, более 20 млн человек нуждаются в защите, около 400 тыс. детей страдают от голода. Для того чтобы ситуация хоть немного стабилизировалась, республике необходимо $3,85 млрд. В этом году страны-доноры (их 35) пообещали предоставить лишь $1,7 млрд, а это куда меньше полученной в прошлом году суммы.

Стороны в Сочи также обсудили концепцию безопасности для стран Персидского залива. По мнению Сергея Лаврова, единственный путь урегулирования конфликта — йеменский диалог с включением всех противоборствующих сторон. При этом внешние силы также могли бы способствовать разрешению кризиса.

В 2019 году Москва представила концепцию коллективной безопасности в регионе. Согласно плану, там должны появиться антитеррористическая коалиция под эгидой ООН и организация по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива для снятия накопившихся напряженностей между странами.

Что же касается двусторонних отношений, Россия и Йемен подтвердили настрой на возобновление деловых связей.

— Мы с сожалением констатировали, что внутрийеменский кризис привел к фактической заморозке всех экономических, торговых, гуманитарных, образовательных контактов. Но, несмотря на это, сегодня мы подтвердили наш обоюдный настрой на восстановление в полном объеме деловых связей сразу после завершения вооруженной конфронтации, после формирования в Йемене единых органов власти, — отметил Сергей Лавров.

Война в Йемене между правительственными силами и мятежниками-хуситами идет уже седьмой год. Президента Абд-Раббу Мансура Хади с 2015 года поддерживала аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией. После ее вмешательства ситуация в Йемене переросла в гуманитарную катастрофу.