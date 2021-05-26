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Глава МИД Белоруссии рассказал о давлении на посольства республики

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На посольства Белоруссии в ряде государств оказывается жесткое давление. Об этом в среду, 26 мая, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, выступая на встрече президента страны Александра Лукашенко с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

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«Жесткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием», — сообщил Макей.

Ранее в этот день Макей сообщил, что дальнейшая эскалация между странами Запада и Белоруссией ни к чему хорошему не приведет, сторонам надо решать вопросы в процессе переговоров. Он добавил, что на все санкции западных государств республика ответит адекватным образом.

25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой по ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Белорусская сторона обещала обеспечить доступ российских консульских сотрудников к россиянке Софье Сапеге, задержанной в Минске на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом республики.

Лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

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