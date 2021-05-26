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В Белоруссии рассказали о попытке парализовать финансовую систему страны

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил в среду, 26 мая, что попытка парализовать финансово-банковскую систему республики провалилась.

По его словам, страну «пробуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь никаким методами». Головченко сообщил, что после провала протестов относительно выборов президента Белоруссии в августе 2020 года была спланирована операция по разрушению финансовой системы страны. Он отметил, что она с треском провалилась.

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«Цель была простая — отрезав от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны. Этот план не удался»,— заключил глава правительства, слова которого приводит БелТА.

В ходе выступления в Овальном зале Дома правительства Белоруссии он подчеркнул, что Запад решил нанести республике новый санкционный удар, под который попадут белорусские предприятия.

Однако Головченко заявил, что власти Белоруссии в ответ на санкционную политику Запада подготовили различные варианты ответных мер, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада республика будет реагировать жестко.

Заявление белорусского лидера прозвучало на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. Это связано с инцидентом, который произошел 23 мая. Тогда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

В свою очередь, 25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета и сравнила такой ответ ЕС с истерикой.

Напомним, что в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, которые завершились победой Лукашенко, в республике вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.

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