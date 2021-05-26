Три человека пострадали в массовой аварии в Рязани

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Рязани. Легковой автомобиль столкнулся с тремя грузовиками.

Авария произошла вечером 25 мая на 193-м км трассы М-5 «Урал». По данным правоохранительных органов, 44-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом врезался в стоявший в попутном направлении автомобиль Lada Vesta. Легковушку отбросило на грузовик Mercedes, а тот врезался в грузовик Volvo под управлением 63-летнего мужчины. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Травмы получили 21-летний водитель Lada и двое его пассажиров. Им оказана медицинская помощь.

25 мая сообщалось о ДТП с участием грузовика в Калужской области. Водитель Hyundai ix35 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN. Травмы получили три человека.