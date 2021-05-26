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В Кремле оценили слова Лукашенко о попытках Запада «раскачать» ситуацию в РФ

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В Кремле осведомлены о попытках «раскачать» ситуацию в России извне. Об этом в среду, 26 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Очевидно, мы видим, что какие-то технологии по раскачке ситуации, конечно, отрабатываются в одних странах, а потом расширяются и копируются в других странах. Это практика, которая имеет место, о ней хорошо известно», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Песков добавил, что правоохранители принимают соответствующие меры, чтобы обеспечить соблюдение законов в стране.

Ранее в среду Лукашенко обвинил Запад в переходе к этапу «удушения» Белоруссии. По его мнению, европейские страны разработали новую тактику поведения и подобные меры с их стороны вскоре ожидают и Россию.

Он добавил, что «сильные мира сего» ведут борьбу за сферы влияния на фоне пандемии коронавируса.

Заявления Лукашенко прозвучали на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада. Это связано с инцидентом, который произошел 23 мая, когда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске беспрецедентной. По ее словам, меры европейских стран стали настоящей истерикой.

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