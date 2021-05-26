Заболеваемость сальмонеллезом сократилась на 85% в Удмуртии

В Удмуртии в начале 2021 года сократилось число заболевших острыми кишечными инфекциями. Показатель заболеваемости снизился в 1,9 раза по сравнению со средними многолетними значениями.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость сальмонеллезом сократилась на 85%. Кроме того, жители Удмуртии стали болеть ротавирусным гастроэнтеритом в 1,7 раза реже. С начала 2021 года не выявлено ни одного случая дизентерии. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

С различными кишечными инфекциями к медикам обратились свыше 1,9 тыс. человек. Заболеваемость составила 127,8 на 100 тыс. населения. Чаще всего инфекции выявляли у детей до 14 лет. Наиболее высокий показатель заболеваемости отмечается среди детей до двух лет.

Специалисты напоминают, что наибольшую опасность для здоровья представляют продукты, которые не прошли термическую обработку, а также недостаточно промытые овощи. Зелень перед употреблением рекомендуют держать в солевом растворе как минимум 10 минут.