Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав обнаружил в Москве и Петербурге тысячу лжеостеопатов
Общество
Аксенов указал на преодоление «дна кризиса» с водоснабжением в Крыму
Мир
В Белоруссии рассказали о попытке парализовать финансовую систему страны
Общество
В России разработали позволяющее сделать заказ без официанта приложение
Туризм
Путин подписал закон о туристических визах для иностранцев
Общество
В РЖД обсудят возможность поощрения пассажиров за вакцинацию от COVID-19
Интернет
Более 600 зарубежных компаний хранят данные россиян в РФ
Общество
Разрисовавший «Буран» художник сравнил себя с Юрием Гагариным
Мир
Тихановская анонсировала подготовку новых протестов в Белоруссии

Украина запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина запретила поставки электроэнергии в страну из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года. Об этом 25 мая сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан
Жителей Незалежной шокировали цены на газ и электричество

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года», — написал Гончаренко в Telegram.

Документ вступает в силу 26 мая и будет действовать до 1 октября. Согласно ему, ограничивается «пропускная способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, не входящих в Энергетического сообщества, до 0 МВт».

Кроме того, НКРЭКУ аннулировала итоги годовых аукционов на 2021 год. Компании «Укрэнерго» поручено вернуть победителям аукционов уплаченные ими средства. Запрет не касается линий электропередачи 110 кВ Добрянка–Тереховка, ЛЭП 110 кВ Славутич–Комарин, ЛЭП 35 кВ ЛЭП Кортелисы–Мокраны и ЛЭП 0,4 кВ Кошари–Ритец.

Ранее, 18 мая, министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с призывом запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, напоминает «Газета.ру».

Глава ведомства обратился к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического cообщества, поскольку это противоречит стратегическим целям государства в данной сфере и несет угрозу энергетической безопасности.

2 апреля депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против его страны.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной. По его словам, представители Киева уже не знают, где найти повод для очередного скандала.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021