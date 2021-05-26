Украина запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до октября

Украина запретила поставки электроэнергии в страну из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года. Об этом 25 мая сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года», — написал Гончаренко в Telegram.

Документ вступает в силу 26 мая и будет действовать до 1 октября. Согласно ему, ограничивается «пропускная способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, не входящих в Энергетического сообщества, до 0 МВт».

Кроме того, НКРЭКУ аннулировала итоги годовых аукционов на 2021 год. Компании «Укрэнерго» поручено вернуть победителям аукционов уплаченные ими средства. Запрет не касается линий электропередачи 110 кВ Добрянка–Тереховка, ЛЭП 110 кВ Славутич–Комарин, ЛЭП 35 кВ ЛЭП Кортелисы–Мокраны и ЛЭП 0,4 кВ Кошари–Ритец.

Ранее, 18 мая, министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с призывом запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, напоминает «Газета.ру».

Глава ведомства обратился к НКРЭКУ с просьбой ограничить импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического cообщества, поскольку это противоречит стратегическим целям государства в данной сфере и несет угрозу энергетической безопасности.

2 апреля депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против его страны.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной. По его словам, представители Киева уже не знают, где найти повод для очередного скандала.