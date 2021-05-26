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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят меры безопасности и поддержки детей

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27 мая в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей.

Какие меры поддержки существуют для многодетных семей и детей-сирот? Что делать и куда обращаться, если ребенок пропал? Поможет ли программа кэшбека отправить больше детей на отдых в летние лагеря этим летом? Как сделать учебные заведения безопасными, расскажут:

  • Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
  • Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан (онлайн);
  • Матвей Шпаро, член Координационного совета по развитию детского туризма при Правительстве Российской Федерации;
  • Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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