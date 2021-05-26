«Тинькофф» рассказал о наиболее популярных у инвесторов БПИФах

Число клиентов, покупающих паи биржевых паевых инвестиционных фондов УК «Тинькофф Капитал», в начале мая превысило 1 миллион — об этом сообщили в «Тинькофф Капитал» со ссылкой на исследование. Большинство пайщиков выбирают для инвестиций биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) с низкорисковыми стратегиями, рассматривая их как альтернативу депозитам..

Более чем две трети предпочитают инвестировать в рублях, почти половина пайщиков инвестируют в паи одного БПИФ, а средняя сумма вложений уменьшается с ростом доступности продукта и популярности микроинвестирования.

В «Тинькофф Капитале» напомнили, что биржевые паевые инвестиционные фонды появились в РФ в 2018 году. Они являются российскими аналогами западных Exchange Traded Funds представляют собой паевые фонды, которые торгуются на бирже. БПИФ формируется в соответствии с различными биржевыми индексами. Инвестировать может любой владелец брокерского счета.

Число БПИФ на фоне перетока средств из банковских вкладов в РФ в первом квартале 2021 года за год выросло втрое — до 61, а стоимость чистых активов увеличилась в пять раз — почти до 100 млрд рублей.

«Росту популярности фондов помогает ликвидность паев, низкие комиссии по сравнению с более традиционными открытыми фондами и минимальный порог входа», — отметили в компании.

При этом «Тинькофф Капитал» предложил клиентам покупку паев БПИФ в конце 2019 года, дав возможность инвестировать минимальные суммы — от 5 рублей. К маю 2021 года объем средств клиентов Тинькофф в этих фондах превысил 17,4 млрд рублей, что соответствует доле рынка свыше 15%.

Абсолютным фаворитом пайщиков стал БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях», основанный на индексе Tinkoff All Weather Index. Его средства в равных долях инвестируются на золото, акции, облигации и деньги. Такой подход оказался близким почти 660 тыс. пайщиков (67% от общего числа, по данным на 3 мая 2021 года).

За 2020 год доходность этого БПИФ, который стал пятым по стоимости чистых активов среди всех ПИФов на Мосбирже, составила 16,54%. Фонд, следующий за индексом в долларах, стал вторым по популярности: в него вложились почти 211 тыс. инвесторов — 20% от общего числа пайщиков «Тинькофф Капитала». За 2020 год доходность фонда в долларах США составила 13,43% годовых.

В топ-3 по числу пайщиков и стоимости чистых активов вошел БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Технологии», запущенный в августе 2020 года. Фонд инвестирует в 40 крупнейших технологических компаний из США, Китая и Израиля. Доходность этого фонда со средним уровнем риска, среди активов которого акции Facebook, NVidia и Microsoft, за полгода составляет 28,8% в долларах