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В РЖД обсудят возможность поощрения пассажиров за вакцинацию от COVID-19
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В РЖД обсудят возможность поощрения пассажиров за вакцинацию от COVID-19

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Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность поощрения вакцинированных пассажиров, однако компания не определилась с конкретным механизмом. Об этом в среду, 26 мая, сообщил журналистам гендиректор холдинга Олег Белозеров.

Или мили: за прививку от COVID авиапассажирам предложили начислять бонусы
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«Мы думаем на эту тему, но вот какой механизм можно было бы выбрать, пока мы не выбрали. Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее», — сообщил Белозеров.

По его словам, идея внедрения подобной программы связано с желанием руководства компании вернуть пассажиров на железнодорожные маршруты.

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) 12 мая предложило Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население активнее прививаться от COVID-19, используя программы лояльности.

Так, крупнейшим транспортным компаниям — РЖД, «Аэрофлоту», S7 Airlines, «Уральским авиалиниям», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобилю» и BelkaCar — предлагается начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей в денежном эквиваленте.

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