В РЖД обсудят возможность поощрения пассажиров за вакцинацию от COVID-19

Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность поощрения вакцинированных пассажиров, однако компания не определилась с конкретным механизмом. Об этом в среду, 26 мая, сообщил журналистам гендиректор холдинга Олег Белозеров.

«Мы думаем на эту тему, но вот какой механизм можно было бы выбрать, пока мы не выбрали. Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее», — сообщил Белозеров.

По его словам, идея внедрения подобной программы связано с желанием руководства компании вернуть пассажиров на железнодорожные маршруты.

Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) 12 мая предложило Минтрансу рекомендовать транспортным компаниям простимулировать население активнее прививаться от COVID-19, используя программы лояльности.

Так, крупнейшим транспортным компаниям — РЖД, «Аэрофлоту», S7 Airlines, «Уральским авиалиниям», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобилю» и BelkaCar — предлагается начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей в денежном эквиваленте.