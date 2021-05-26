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Виновника в разрушении дамбы в Комсомольске-на-Амуре будут судить

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В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста Службы заказчика министерства строительства края, обвиняемого в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, сообщили ИА AmurMedia в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, с октября 2017 года по август 2019 года фигурант во время контроля и приемки выполненных работ при строительстве дамбы не выявил допущенные подрядной организацией отклонения от проекта по используемым материалам, что снизило устойчивость сооружения. В результате халатного отношения обвиняемого к служебным обязанностям, повлекших несоблюдение строительных норм и правил по контролю за показателями дамбы и природных воздействий на нее, в сентябре 2019 года произошел размыв основания участка дамбы и последующее ее разрушение. Затраты на восстановительные работы превысили 43 млн рублей.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре ведется строительство дамб, которые защитят от подтоплений районы города. К 2024 году планируется построить 26 км сооружений. Протяженность конструкции на участках микрорайонов Парковый, Парус и Менделеева составит свыше 17 км. На защищаемой территории проживают 18 тыс. человек. Стоимость строительства оценивают в 9 млрд рублей. Материал для отсыпки тела дамбы добывают в большом карьере в 15 км от места строительства. Использование местного сырья позволило избежать переплаты за поставку материала.

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