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В ГД оценили заявления о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair

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Заявления о том, что Россия как-то причастна к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске — это попытки создать напряжение в отношениях с Москвой. Об этом в среду, 26 мая, заявил «Известиям» зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Я думаю, что любой такой инцидент им надо политизировать, и мы уже привыкли, что по любому поводу пытаются обвинять Россию, поэтому ничего нового для нас здесь нет. Мы свое заявление сделали, дальше пусть разбираются те службы, которые отвечают за международные полеты — надо останавливать в таких случаях самолет либо не надо», — сказал он.

По мнению депутата, для кого-то данная ситуация — это попытки создать дополнительное напряжение с Москвой, а кто-то разыгрывает «свою политическую карту», но в основном это продолжение целого сценария госдепартамента США, ничего странного и удивительного для России в обвинениях о причастности к посадке самолета нет.

«Зачем России всё это нужно? Россия здесь ни при чем», — добавил Чепа.

Ранее в этот день стало известно, что глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение о том, что посадка самолета Ryanair в Минске была осуществлена с согласия России. Политик также указал на то, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко «уже давно бы больше не был у власти». Помимо этого, Реттген призвал к санкциям в отношении Минска, в частности против военных, госпредприятий и структур безопасности.

При этом накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС обсудили возможную причастность России к инциденту с самолетом в Минске, однако имеющаяся информация не позволяет утверждать что-либо. Также она подчеркнула, что отношения с Россией долго обсуждались без привязки к инциденту с самолетом.

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на то, что власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске самостоятельно, независимо от Москвы.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и принять дополнительные целенаправленные экономические санкции.

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