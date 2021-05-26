Разрисовавший «Буран» художник сравнил себя с Юрием Гагариным

Пользователь социальной сети Instagram под ником burda.dobro, разрисовавший космический корабль «Буран», который находится на космодроме Байконур, сравнил свои действия с первым полетом в космос Юрия Гагарина.

«Места, откуда человек впервые отправился в космос. Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым», — написал автор граффити в социальной сети.

Он также рассказал, что передвигаться до Байконура пришлось ночью, для того чтобы избежать патрульной машины. По его словам, прожекторы, к которым художники подходили крайне близко, их не замечали.

«Если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать, не двигаясь, и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен», — пояснил автор.

На опубликованной фотографии художники не показали свои лица.

26 мая стало известно, что неизвестные вандалы разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран».

В результате их действий на космической ракете появились надписи: «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле», сообщает телеканал «Звезда».

Глава AVG Legal Алексей Гавришев в тот же день отметил, что нарушителям за граффити могут грозить штраф, исправительные работы и даже арест.

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет.