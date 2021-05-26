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Игрок ФК «Рома» Мхитарян может перейти в один из российских клубов

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Футболист итальянского футбольного клуба «Рома» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом в среду, 26 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Как отмечает издание, в последние дни появилась информация, что армянский полузащитник может перейти в клуб «Монако» или в одну из российских команд. Отмечается, что монегаски в настоящее время рассматривают потенциальных новичков не старше 23–24 лет, потому кандидатура 32-летнего Мхитаряна не подходит.

Футболист в завершившемся сезоне провел за «Рому» 46 матчей во всех турнирах, где забил 15 голов и сделал 13 голевых передач, пишет телеканал «Звезда». Контракт Мхитаряна с «Ромой» заканчивается 30 июня 2021 года, пишет «Газета.ру».

23 мая сообщалось, что россияне назвали самого любимого футболиста всех времен. Им стал Лев Яшин, вратарь московского «Динамо» и сборной Советского Союза. Свои голоса за него отдали 16% опрошенных. Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%).

Третью строчку в списке заняли два футболиста из Аргентины — Лионель Месси и Диего Марадона, получившие по 9% голосов россиян.

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