Госдума одобрила закон о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктику

Госдума в первом чтении приняла законопроект, распространяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России. Соответствующий документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Проект закона нацелен на упрощение механизма предоставления земельных участков в Арктической зоне для строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой иной хозяйственной деятельности. Подразумевается, что внесенные изменения будут способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты.

«Учитывая наличие в настоящее время в Дальневосточном федеральном округе свободных для предоставления в рамках программы «Дальневосточный гектар» 226 млн га земли (33% территории округа), предлагаемые законопроектом изменения будут стимулировать освоение гражданами предоставленных земельных участков и позволят вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество неиспользуемых земель, что в целом окажет положительное влияние на экономическое развитие макрорегиона», — указано в пояснительной записке к документу.

24 мая министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина сообщила, что с 1 августа жители региона смогут претендовать на получение «арктического гектара» в упрощенном порядке.

Земельные участки, по словам Минкиной, будут выдавать на пять лет бесплатно без проведения торгов. После того как время безвозмездного пользования истечет, «гектар» при условии его освоения можно будет приобрести в собственность или пользоваться им на праве долгосрочной аренды.

О намерении правительства России распространить на Арктику программу «Дальневосточный гектар» стало известно 15 апреля.

Комментируя «Известиям» подобную инициативу правительства, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, назвал ее весьма интересной. По его мнению, она вполне может стать стимулом для более активного развития арктических территорий и привлечения инвестиций.

Закон о предоставлении россиянам гектара земли на Дальнем Востоке вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, каждый гражданин России сможет бесплатно получить в этом регионе земельный участок в пользование сроком на пять лет, а при его освоении — в аренду или собственность.