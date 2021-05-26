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Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду, 26 мая, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair, который экстренно приземлился в Минске, поступило из Швейцарии.

«Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», — цитирует БелТА белорусского лидера.

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Ранее в этот день Лукашенко также рассказал, что в пассажирском самолете Ryanair находился террорист. По его словам, об этом знали далеко за пределами Белоруссии. Помимо этого, белорусский лидер указал, что действия Минска в ситуации с лайнером были адекватными и соразмерными риску информации о минировании.

Лукашенко подчеркнул, что республика не намерена стоять на коленях и оправдываться из-за инцидента с Ryanair.

Подобные заявления президент Белоруссии высказал на фоне ситуации, которая возникла 23 мая. Тогда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Однако оно не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Ряд международных авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, в ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

В свою очередь, 25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета и сравнила такой ответ ЕС с истерикой.

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