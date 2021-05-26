Оленеводов на Колыме могут признать аграриями

Минсельхоз РФ рассмотрит возможность признать родовые общины оленеводов сельхозтоваропроизводителями. Сейчас общины имеют статус НКО и не могут получать субсидии. В случае если их деятельность приравняют к производству сельхозпродукции, оленеводы смогут получать господдержку.

Оленеводство играет ключевую роль для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, указали в Минсельхозе, а механизмы господдержки требуют совершенствования. В связи с этим ведомство рассматривает возможность внесения изменений в федеральное законодательство для признания родовых общин сельхозпроизводителями, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на «Парламентскую газету».

Ранее в Хабаровском крае провели конкурсный отбор для предоставления субсидий на сохранение поголовья северных оленей. В этом году на поддержку выделено около 1,4 млн рублей. Средства получат три северных района края: Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. Деньги пойдут на заготовку кормов, увеличение поголовья северных оленей, приобретение ветпрепаратов, техники, запчастей, ГСМ.