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Врач назвал самый безопасный для путешествий транспорт

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 26 мая, рассказал, на каком транспорте безопаснее всего путешествовать.

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По словам специалиста, вероятность заражения стремится к нулю в индивидуальном транспорте, где путешествует одна семья. Если же речь идет о транспорте с большим количеством помещений в одной замкнутом пространстве со слабой вентиляцией, то риск заболеть коронавирусом возрастает.

В качестве примера доцент привел поезд сообщением Москва–Владивосток, где в плацкартном вагоне человек на протяжении нескольких дней находится еще с 53 пассажирами. В этой ситуации вероятность заболеть у него больше, чем если бы он летел на самолете.

Между тем, подчеркнул Воскресенский, всё зависит не столько от вида транспорта, сколько от того, насколько хорошо работает система вентиляции. Доцент объяснил, что, например, в маршрутке, в которой не работает система кондиционирования, а люди сидят близко друг к другу, выше риск заболеть. В самолете с нормальной системой приточно-вытяжной вентиляции вероятность заболеть меньше.

Воскресенский обратил внимание на то, что вероятность заболеть, путешествуя железнодорожным транспортом, он бы оценил выше, чем в случае с авиационным транспортом. Между тем, отметил он, всё зависит также и от времени нахождения в нем: чем дольше и ближе друг к другу находятся люди, тем вероятность заражения больше.

25 мая сообщалось, что эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» и портала Работа.ру провели исследование и выяснили, что этим летом 26% россиян отправятся в отпуск на автомобиле. Кроме того, четверть респондентов планируют добраться до места отдыха на самолете. Еще 19% — на электричке или поезде, а 18% останутся на месте пребывания. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе.

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