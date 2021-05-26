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Сход селей прогнозируют в Кабардино-Балкарии из-за ливней

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Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о возможном сходе селей и подъеме воды в реках из-за сильных осадков. Ухудшение погоды ожидается в течение суток 26 мая.

Согласно прогнозам, в республике пройдут ливни с градом, а ветер усилится до 25 м/с. Местами пройдут грозы. Из-за осадков в горах возможны оползни малого объема. Уровень воды в реках поднимется до неблагоприятных отметок, пишет NewsTracker.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Кабардино-Балкарии не выходить на улицу во время ухудшения погоды. В помещениях следует отключить газ и плотно закрыть окна и двери. Если непогода застала на улице, в качестве укрытия рекомендовано выбирать здания, расположенные на возвышенности.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели во Владивостоке. В течение суток там ожидается сильный дождь. Местных жителей просили не использовать личный транспорт во время ливня.

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